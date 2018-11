ONG´s piden protección de migrantes ante ataques de odio

Representantes de diversas organizaciones pro migrantes, como Ángeles de la Frontera y Pueblos sin Fronteras, solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, en lo que llamaron una campaña de odio en contra de los centroamericanos que puede derivar en agresiones cada vez más violentas.

Representante de la Organización Ángeles de la Frontera: “Solicitamos la intervención inmediata de la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, y las instamos a que tomen cartas en el asunto para poner un fin a esta campaña”.

En conferencia de prensa, en Tijuana, también se refirieron a las declaraciones del presidente municipal, Juan Manuel Gastélum.

Integrantes de las caravanas dijeron que emigraron porque en su país no hay trabajo ni comida, y sí violencia.

No vinimos porque quisimos, vinimos por amenazas de muerte. Aquí está mi primera prueba: (muestra una fotografía en su teléfono) mi hermano fue asesinado ayer y no es una mentira (al lado su hija pequeña comienza a llorar), le digo al presidente de Tijuana: no somos asesinos; mil disculpas por estar en su pueblo de Tijuana”, afirmó Mónica, migrante hondureña.