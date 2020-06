Onda tropical número 6 causa fuertes lluvias en Campeche

En Campeche, la entrada de la onda tropical número 6 a la Península de Yucatán, provocó lluvias moderadas y fuertes en los municipios costeros del estado, así como lluvias ligeras para el resto de la entidad. Las precipitaciones, causaron algunos encharcamientos en la ciudad.

Diversos pobladores de la comunidad dieron a conocer detalles de lo que han vivido en la zona en las últimas horas.

“Ha estado lloviendo bien fuerte, fuertísimo y pues ahora sí que nos encerramos por la lluvia ya no por la situación que vivimos si no por la lluvia que uno no puede salir”, declaró la ciudadana Minerva Ocampo.