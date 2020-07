Onda tropical número 15 provoca fuertes lluvias en Campeche

En Campeche, el paso de la onda tropical número 15 por la península de Yucatán, ocasionó fuertes lluvias en los municipios del centro y norte de la entidad.

Te recomendamos: Onda tropical 7 y zona de baja presión provocarán lluvias en México

Las precipitaciones provocaron encharcamientos en calles y avenidas principalmente en zonas bajas.

“Ambiente inestable esto es ocasionado por el avance de una onda tropical, la número 15 que en estos momentos se encuentra prácticamente ya ingresando a la Península de Yucatán”//”Potencial de lluvias de moderadas a puntualmente fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y algunas rachas de viento”.Francisco Pérez Cel, subdirector de riesgos hidrometeorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Campeche:

“A veces no puedes salir, no puedes, todo de por ahí se llueve, se inunda todo de por ahí de donde vivo”Consuelo Carrillo, ciudadana:

“A mí me afecta por que como soy vendedor ambulante, nos afecta mucho, no podemos trabajar, no podemos chambear y pues la verdad en la colonia pues donde yo vivo hay muchas inundaciones”.Roberto Chi, ciudadano: