Onda tropical 37 provoca lluvias fuertes en Campeche

El paso de la onda tropical número 37 provocó fuertes lluvias sobre la Península de Yucatán, afectando el centro y norte de Campeche.

Corrientes de aire del Mar Caribe, junto con un sistema de baja presión, mantienen ambiente húmedo y nublados en la región peninsular.

En términos generales afectan mucho tanto a uno como trabajador, a veces vas a cierto lugar y el taxi no entra, no es porque no haya taxi sino simplemente pues el lugar donde ellos deben de ir o a donde uno está, pues está lleno de agua o sea por la lluvia”, detalló Víctor Castro, vecino.