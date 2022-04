OMS emite alerta por mutación XE de la variante ómicron

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta sobre una mutación de la variante ómicron. Se trata de XE que es un híbrido entre dos subvariantes BA.1 y BA.2. El organismo señaló que si bien se ha llegado a considerar más contagiosa que la BA.2, se requiere de más datos para confirmar las sospechas sobre su transmisibilidad.

N+ te recomienda: Detectan nueva subvariante de ómicron en China

Actualmente el organismo vigila tres nuevas mutaciones.

Las autoridades sanitarias británicas han detectado más de 700 casos de la nueva subvariante ómicron XE, mientras los expertos tratan de establecer si es más contagiosa o provoca síntomas más graves que otras variantes.

Según las últimas estadísticas divulgadas por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, en inglés), se detectaron 763 casos de ómicron XE en el Reino Unido hasta el 22 de marzo, mientras el país registra un alza de contagios de COVID-19.

El pasado fin de semana, el país tenía 4.9 millones de casos de COVID-19, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), y las autoridades relacionan el alza con el levantamiento de las restricciones que quedaban para contener la pandemia.

La mayor parte de esos 763 casos de XE se detectaron en el sur y sureste de Inglaterra, así como en Londres.

Las autoridades han indicado que los científicos trabajan para entender ómicron XE, que es una recombinante de la cepa ómicron original y la subvariante ómicron BA.2, conocida como ómicron furtiva.

Durante la pandemia, los expertos han detectado numerosas variantes, pero algunas consiguieron convertirse en las dominantes, como delta y ómicron.

Hasta el momento, no hay evidencia en el Reino Unido que sugiera que las infecciones por ómicron XE provoquen síntomas más graves que las variantes anteriores del virus o si las vacunas responden bien a la hora de proteger el organismo.

La asesora médica de la UKHSA Susan Hopkins indicó en un comunicado que, al igual que otros tipos, la mayoría de las variantes morirá relativamente rápido.

“Esta recombinante en particular, XE, ha mostrado una tasa de crecimiento variable y aún no podemos confirmar si tiene una verdadera ventaja de crecimiento. Hasta ahora no hay pruebas suficientes para sacar conclusiones sobre la transmisibilidad, la gravedad o la eficacia de la vacuna”, añadió.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la recombinante XE se detectó por primera vez en el Reino Unido el 19 de enero y las primeras pruebas mostraron que podría ser más transmisible.

Número de casos de COVID-19 en el mundo

El número de casos de COVID-19 en el mundo, confirmados mediante pruebas de laboratorio, disminuyó un 16% en la última semana, después del “notorio” incremento observado en la primera mitad de marzo, señala hoy el informe epidemiológico semanal de la OMS.

Estas cifras deben ser interpretadas con cautela en vista de que el ritmo de tests para detectar la enfermedad ha caído considerablemente en la gran mayoría de países y una parte de las infecciones pasan sin ser detectada por los sistemas de vigilancia epidemiológica.

“Muchos países están cambiando progresivamente sus estrategias de prueba, lo que resulta en menos diagnósticos y consecuentemente menos casos detectados”, explica la organización.

Con relación a los decesos reportados, la OMS informa que el número de muertes atribuidas a la COVID-19 a nivel global ha descendido considerablemente en la última semana (-43%).

Sin embargo, este descenso es considerado “artificial”, puesto que en la semana anterior se había registrado un pico de muertes debido a modificaciones técnicas en el recuento que se hace en países como Estados Unidos, Chile o India, que reportaron casos correspondientes a meses anteriores.

En cifras, los casos de la semana pasada alcanzaron los nueve millones, mientras que 26,000 personas perdieron la vida debido a la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, llevando el total de infecciones a 489 millones y de fallecimientos a 6 millones, desde que empezó la pandemia.

Con información de Noticieros Televisa y EFE

AAE