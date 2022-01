Ómicron no marca el fin de la pandemia, advierte Fauci

El principal epidemiólogo estadounidense, Anthony Fauci, aseguró que ómicron no marca el fin de la pandemia por covid, pero destacó que la variante irá perdiendo fuerza y llamó a toda la población a no bajar la guardia por su alta contagiosidad.

Te recomendamos: Casi ‘todo el mundo’ contraerá covid, estima EEUU

En una transmisión del Foro Económico de Davos también dijo que no debemos hacernos ilusiones de que la variante será la última de consideración y que aún es muy pronto para afirmar que marcará el fin de la pandemia.

Las mutaciones del virus parecen ser capaces de evadir la doble respuesta inmune de las vacunas y las infecciones, por eso, señaló que será difícil alcanzar la llamada inmunidad de rebaño.

Anthony Fauci agregó que la crisis sanitaria no terminará como tal, por lo que se tendrá que convivir con el covid aún cuando ya sea endémico.

“Creo realmente que todavía no podemos saber si ómicron será la vacuna viva del virus que todo mundo quisiera porque hay demasiadas variables con el surgimiento de nuevas cepas del virus. La respuesta es que no tenemos la respuesta, creo que tenemos que ser honestos, cuando usamos el término ‘endémico’ en distintos contextos, cuando yo hablo de la pandemia, yo la divido en cinco fases, la fase netamente pandémica, en la que todo el mundo se ve impactado de manera negativa, como nos encontramos en este momento. Luego se encuentra la desaceleración de la pandemia, luego está la fase de control, más tarde la de eliminación y erradicación. Pero si estudiamos la historia de las enfermedades infecciosas, veremos que sólo hemos logrado erradicar una, la viruela, pero eso no ocurrirá con este virus”, comentó.