Omar Gómez Trejo renuncia como fiscal del caso Ayotzinapa, confirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó hoy, 27 de septiembre de 2022, en su conferencia mañanera que Omar Gómez Trejo renunció como fiscal del caso Ayotzinapa.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que Omar Gómez Trejo se fue porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las ordenes de aprehensión.

“El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las ordenes de aprehensión, hubo diferencias en eso”, explicó AMLO .

AMLO destacó que apoya que hayan sacado las ordenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento que es el resultado de una investigación.

El presidente de México reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR) nombrará a otro fiscal y dijo a los padres de los normalistas de Ayotzinapa tener confianza, ya que continuarán con la investigación.

“Él va a dejar el cargo tengo esa información y la Fiscalía va a nombrar otro fiscal, hay diferencias y se respeta todos los puntos de vista, nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, mamás, papás a ellos me dirijo de que tengan confianza, que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojala me crean de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir y como decía el general Torrijos el que se aflige se afloja”, destacó AMLO.

AMLO comentó que seguirán adelante sin presiones y sin limitaciones.

“Que no estén pensando nuestros adversarios y conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los pseudo defensores de derechos humanos que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación, vamos a seguir adelante, sin limitaciones, sin presiones, ya sabemos lo que viene después, vienen otras denuncias porque van a querer descalificar la investigación, no lo van a lograr”, reitero AMLO.