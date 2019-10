‘No fue un operativo fallido’: García Harfuch sobre Tepito

Pese a que solo quedan dos personas detenidas, de las 32 que fueron aseguradas en el operativo que realizó la policía en la vecindad de la calle de Peralvillo, en Tepito, el secretario de Seguridad Ciudadana señaló que no fue un fracaso.

El juez federal, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, dictó la libertad de otros tres de los detenidos, luego de que se informó que el arresto fue a una hora distinta a la que se realizó el cateo.

Vamos a revisar que no coincide, más que el lugar, estamos seguros que es ahí, los horarios, el tiempo que se asienta entre la detención y la puesta a disposición, para nosotros el operativo fue un éxito, se desarticuló uno de los centros de operaciones del crimen de los más importantes que hay, se aseguraron una gran cantidad de droga, armas de fuego y como lo dijimos, que esas armas no estén en la calle para nosotros es un éxito; yo no lo considero un fracaso de ninguna manera y más por lo que estamos, repito, sacando de las calles”, argumentó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana.