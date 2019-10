‘No vamos a contradecir al juez, pero tenemos que revisar su decisión’: Omar García Harfuch

Derivado de la liberación de 27 de los detenidos, tras un operativo realizado el pasado martes en un predio del barrio bravo de Tepito, otorgada por el juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dijo en entrevista para En Punto que, desconoce la decisión del juez, sin embargo, aseguró que se harán las investigaciones pertinentes al respecto.

Añadió que en el lugar sí se realizaban actividades ilícitas, mismas que ya eran investigadas anteriormente lo que derivó en la planeación del operativo. Señaló que al respecto de la decisión del juez se hará una revisión precisa, pues afirmó que el aseguramiento de droga, armas, vehículos, motocicletas eran suficientes pruebas para la detención de los implicados.

Por su parte, la titular de este espacio, Denisse Maerker, cuestionó al titular de Seguridad si se trató de un error en la detención y posterior liberación de los sospechosos, o si se trató de una nula valoración de las evidencias presentadas a lo que el secretario respondió.

No lo sé, es lo que vamos a revisar, hasta ahorita no podemos desacreditar el juez el día de hoy por eso no quiero contradecirlo, tenemos que revisar lo que él dijo”.