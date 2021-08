Omar Fayad perdió 20% de pulmón por COVID prolongado; su esposa, Victoria Ruffo, llama a no descuidar secuelas

El COVID-19 puede dejar secuelas en la salud de quienes lo padecen, se le llama COVID largo y pueden ser pulmonares, cardiovasculares o neurológicas, un ejemplo es el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad y contó las complicaciones que ha tenido tras haberse contagiado en la primera ola, entre ellas haber perdido 20% de su pulmón.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, se contagió de COVID-19 en marzo de 2020. Superada la enfermedad, en febrero de este año, durante la inauguración de la primera fase del aeropuerto de Santa Lucía, Fayad le notificó a al presidente López Obrador que su cuerpo comenzaba a presentar algunas protuberancias.

“El presidente me dijo, Omar tu tuviste alguna consecuencia post COVID, porque está habiendo muchas y en el elevador me abrí la camisa y le mostré que tenia unas bolas. Me salieron aquí, me salieron aquí, me salieron aquí”, narró el gobernador.

Esa misma tarde, el gobernador se hizo una tomografía.

“Me presentan las imágenes y ¡oh, sorpresa! Miren cómo pinto, esto era una evidencia que había un tumor con actividad metabólica, probablemente cáncer. Miren cómo pintaron la actividad metabólica dentro del tumor en los ganglios. El imagenólogo me contesta. Yo te podría decir que en un 80% que es cáncer. Habló con mi esposa primero y le dije te voy a decir algo muy serio, no quiero llantos, no quiero preocupaciones, es algo que vamos a enfrentar, vengo del estudio, me acaban de diagnosticar cáncer en los pulmones, ya sabrás, mi señora se puso mal, lloró”, destacó Fayad.

“La verdad fue un momento muy difícil para todos. Lo único que quería era rezar y saber que iba a entrar a una operación y que Dios lo cuidara y lo protegiera y que todo saliera bien”, afirmó su esposa, la actriz Victoria Ruffo.

“Entonces me someto a la operación. Ahí estamos dentro del tumor, incluso, no hombre, está más negro que mi conciencia, va a ser benigno, ahí es donde ellos descubren que no es cáncer, no tiene la apariencia. Este es el aparato con el que van a cortar mi pulmón”, detalló el gobernador Fayad.