Olvidan la sana distancia para pagar recibos de CFE en Nuevo León

La mañana de este lunes, decenas de personas hicieron una larga fila, usando cubrebocas pero sin guardar la sana distancia ante los contagios de coronavirus, COVID-19,, para pagar los recibos de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los usuarios acudieron a la sucursal de la CFE ubicada en calle Lerdo de Tejada y Bravo, en la colonia Las Huertas en Guadalupe, debido a que la mayaría de los recibos de luz ya estaban vencidos, por lo que no los podían pagar en tiendas de conveniencia o supermercados.

También explicaron que la larga fila se debieron a que sólo había dos cajeros automáticos para realizar el pago, por lo que tuvieron que esperar hasta dos horas formados.

El pasado 16 de abril, el Gobierno de México anunció que extendería las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de mayo para evitar que se dispare la pandemia del coronavirus en el país y ante el reto, cada vez más patente, de evitar que colapse el sistema de salud.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que siguiendo las recomendaciones de un grupo de expertos, se ampliaría la llamada Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de mayo.

La Jornada de Sana Distancia contempla la paralización de actividades no esenciales y exhorta a la gente a quedarse en casa, si bien la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de empleados en el trabajo informal.

Con información de Milenio.

