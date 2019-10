Olimpia Coral, caso que aprobó ley contra violencia sexual en redes sociales

Por primera vez a nivel nacional, en Baja California Sur, el pasado 10 de octubre se vinculó a proceso a un hombre que envió fotos íntimas a una menor sin su consentimiento; el Congreso aprobó el pasado 30 de mayo una ley que está inspirada en la historia de Olimpia Coral, una joven originaria de Puebla que sufrió burlas y ataques, luego de que un video íntimo que grabó con su exnovio se filtrara a rede sociales.

Yo tenía un novio, era una relación en la que estaba más chica, en una de esas subidas, bajadas, tronadas yo hice un video sexual, con voluntad con consentimiento”, comentó Olimpia Coral.

La joven tenía 18 años cuando permitió que su novio la grabara mientras tenían relaciones sexuales, meses después, el video comenzó a circular en un portal de su natal Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla.

El video se viralizó en WhatsApp, los pobladores se burlaban e insultaban a Olimpia, quien optó por encerrarse en su casa, incluso pensó en suicidarse.

Lo primero que dije es: ‘que fea estoy, que horror, todos me están viendo’, yo quería que me operaran la cara, me mandaran a otro país o morirme”, agregó la joven.

El video, tiempo después, llegó a manos de su madre.

Cuando ella lo supo fui corriendo a abrazarla en sus piernas y le pedí perdón, porque me sentía culpable, me levantó la barbilla y me dijo: ‘a ver no, hija, todos y todas cogemos’ así me dijo, con esa palabra, ‘la diferencia es que a ti te ven coger’, ¿te hace una criminal?, no mí vida, no pasa nada”, relató Olimpia.

Tras varios meses encerrada, leyendo, durante ese tiempo comprendió que era una víctima y decidió acudir al Ministerio Público a denunciar, pero los funcionarios la recibieron con burlas.

A ver tu video, digo como prueba de delito, yo con miedo, pero con un poquito de consciencia de que tenía que hacer justicia le enseño el video, en ese momento vi como lo veían delante de mí, con esa cara de morbo, de risa que nunca se me va olvidar, yo lo vi y lo que me dijeron fue: ‘pues híjole, ¿te violó?, híjole no, si fueras menor sería pornografía infantil, pero como eres mayor de edad en ese momento levanta el código de Puebla y dice: ‘mira no hay delito’”, explicó la joven.

Al darse cuenta de ese hueco legal, redactó una iniciativa ciudadana que tipifica el delito contra la intimidad sexual y la violencia digital, la cual presentó afuera del Congreso estatal; el 20 de mayo de 2014, realizó un discurso que califica como liberador.

Públicamente solté todo, me di el lujo de decirles, ¿vergüenza yo? los que se comparten, los que dan likes, los que viralizan, los que ponen me divierte ¿vergüenza yo por tener pechos y una vagina? vergüenza ustedes, porque lo que hacen ustedes sí nos daña”, cuestionó.

Inspirada en su madre, Olimpia fundó el ‘Frente Nacional por la Sororidad’, concepto que refiere a la solidaridad entre mujeres; cuatro años después, logró que en Puebla se aprobara la llamada ‘Ley Olimpia’, que ya ha sido aprobada en 12 estados y ella busca que la violencia sexual y digital se castigue en todo el país.

Con información de En Punto

TVR