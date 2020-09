Olga Wornat pensó que jamás se publicaría el libro ‘oscuro’ de Calderón

La escritora argentina Olga Wornat dijo a Efe que llegó a pensar que jamás se publicaría “Felipe, el oscuro” ante la embestida por censurar este libro que arroja luz sobre la historia del expresidente mexicano Felipe Calderón y su Gobierno, al que califica como el “más sangriento de México”.

Wornat tiene fresca la “fuerte embestida” del Gobierno de Calderón (2006-2012) para evitar la publicación de este libro que aborda su personalidad, complicidades y decisiones

La escritora recordó que las amenazas recibidas, “en lo personal y en lo familiar”, y el complicado contexto de México con muchos asesinatos alargaron la espera para publicar la obra, que ahora ha visto la luz.

Como presidente, Calderón declaró una guerra al tráfico de drogas que dejó miles de víctimas y tuvo la participación de Genaro García Luna, su expoderoso secretario de Seguridad Pública, preso ahora en Estados Unidos imputado por narcotráfico.

Ante esa realidad, Wornat afirma que decidió guardar el libro y esperar un mejor momento hasta que hace tres años comenzó a insistir ante la editorial para su publicación.

“Gracias a mis amigos que me dijeron que ‘este libro tiene que ver la luz, no te decepciones, no te desilusiones, no lo dejes escondido, tiene que ver la luz por todo lo que pasó’, por mí misma, por la gente que dio su testimonio”, explicó.