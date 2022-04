Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal se ‘echan un palomazo’ al inaugurar exposición

Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva, y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, se echaron un palomazo en la calle y cantaron en las puertas del Senado varias canciones, acompañados precisamente de quienes las compusieron y de sus familiares.

Ambos inauguraron una exposición con fotografías de 35 famosos autores de canciones mexicanas, a quienes previamente habían homenajeado en el salón de sesiones.

Nada más les faltaron los tequilas, dijo el coordinador de la mayoría morenista en entrevista.

“Faltó el tequila, porque no podemos tomar. Pero sí hubiéramos podido tomar afuera del Senado, es la primera vez en la historia del Senado que sucede una bohemia callejera, con los autores, con quienes compusieron estas canciones y me halaga mucho, porque es gente sencilla que mucha gente no conoce”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.