Olga Sánchez Cordero rechaza tener aspiraciones presidenciales para 2024

Después de participar en el Foro Bases Constitucionales de la Cuarta Transformación, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue cuestionada sobre su futuro político y rechazó tener aspiraciones presidenciales para 2024.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dijo: “En mi caso particular, yo tengo la fortuna de que el presidente me invitó a ser secretaria de Gobernación, cuando termine mi función como secretaria de Gobernación, que tenemos secretaria de Gobernación para rato, yo me quiero retirar ya, me quiero jubilar, entonces ya no veo perspectiva política para mí”.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) habló de la construcción de acuerdos con la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados, en la que Morena perderá la mayoría absoluta y crecerá la oposición y refrendó el compromiso de continuar como puente político para avanzar en las reformas pendientes.

“La Legislatura entrante será plural, sus esfuerzos demandarán un diálogo permanente, constructivo, respeto y cooperación política de los grupos parlamentarios representados en las Cámaras, será un tanto más complicada la construcción de acuerdos, como secretaria de Gobernación les reitero mi compromiso para encabezar un diálogo abierto, franco, yo diría hasta fraternal con nuestros adversarios, con los otros grupos parlamentarios, les reitero que la Secretaría a mi cargo servirá de puente político”, señaló Olga Sánchez Cordero.

La secretaria Olga Sánchez Cordero defendió la reforma eléctrica que, dijo el presidente de la República, enviará al Congreso para su análisis.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, destacó: “La reforma va encaminada precisamente a que tengamos alternativas de energía para poder generar la energía eléctrica, que tengamos alternativas como el carbón, como el gas natural, que no dependamos únicamente de gas natural sino que tengamos carbón, obviamente las hidroeléctricas, obviamente también el gas natural, obviamente también la eólica, obviamente también la solar”.

