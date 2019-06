Olga Sánchez Cordero aclara que no está celosa de Marcelo Ebrard

Ni desplazada ni celosa por la función encomendada al canciller Marcelo Ebrard para reordenar el flujo migratorio en nuestro país como parte del acuerdo alcanzado con Estados Unidos, a fin de impedir la aplicación de aranceles a productos mexicanos.

Así lo aclaró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dependencia que tiene a su cargo la vigilancia en las fronteras y la política en materia migratoria.

Casada y nunca he sido celosa y le pueden preguntar a mi marido, jamás he sido celosa, no para nada. La Secretaría de Gobernación es una Secretaría enorme, muy amplia y todo incide en la gobernabilidad y en la gobernanza del país, todos los temas, incluyendo el migratorio y por supuesto que yo no me siento desplazada, en este momento se están tomando medidas distintas”, dijo Olga Sánchez Cordero.