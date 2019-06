Ola de calor en India deja al menos 76 muertos

Al menos 76 personas han muerto en las últimas 36 horas por la ola de calor que afecta al estado de Bihar, en el norte de la India, informaron este lunes a Efe fuentes oficiales.

El distrito de Gaya, a unos cien kilómetros de Patna, la capital de Bihar, es uno de los más afectados por las altas temperaturas, que han rondado los 50 grados la última semana en varios estados de país.

Además de los muertos, cien personas han sido hospitalizadas desde el sábado afectadas por la ola de calor en esa localidad, dijo a Efe Vijay Kumar, portavoz del Departamento de Salud del distrito.

El número de fallecidos en esta región podría aumentar, ya que las autoridades continúan recopilando la información de las últimas veinticuatro horas, advirtió el portavoz.

A causa de las agobiantes temperaturas, la Administración del distrito ha prohibido las reuniones públicas masivas y los trabajos de construcción y de alta exigencia física entre las 11.00 y las 16.00 horas.

El instituto meteorológico ha emitido en los últimos días una serie de recomendaciones a los ciudadanos que les exhortan a evitar la exposición al calor, mantenerse cerca de lugares frescos y estar hidratados.

Además, ha alertado de las extremas precauciones que deben tenerse con las comunidades vulnerables.

Con la llegada del calor, se produce una ausencia de lluvias y empeoran los problemas generales de acceso al agua, conforme comienzan a secarse los pozos que surten de agua a los poblados y que sirven de bebederos para los animales.

El 7 de junio de 2017, un estudio reveló que la India es dos veces y medio más propensa a experimentar mortales olas de calor que hace medio siglo, y lo único que se necesitó para ello fue un aumento de sólo 0.5 grados Celsius (menos de un grado Fahrenheit) en la temperatura promedio.

Los hallazgos son aleccionadores considerando que el mundo avanza hacia un calentamiento aun mayor para fines de este siglo. En 2017 gran parte de Asia fue abrumada por una ola de calor. Pakistán registró un récord de 53.5° C (128° C) en la ciudad sureña de Turbat el 28 de mayo, la temperatura más alta que se haya registrado en el mundo durante el mes de mayo. La temperatura en la capital de India, Nueva Delhi, se disparó a más de 44° C (111° F).

Con información de EFE

