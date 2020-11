Ojalá no tarde mucho la investigación de Odebrecht: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), deseó que la Fiscalía General de la Republica (FGR) dé celeridad a las investigaciones de casos como Odebrecht y otros, para evitar que todo se quede en escándalos políticos.

Al ser cuestionado sobre el anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar las cuentas del ex secretario Luis Videgaray, AMLO señaló que debe haber coordinación entre la Fiscalía y la oficina de Inteligencia Financiera para no actuar por separado.

El mandatario consideró que las FGR requiera tiempo para integrar las averiguaciones, pero anheló que no tarden tanto en reunir las pruebas.

“Entiendo también que ellos requieren tiempo porque están integrando las averiguaciones y están haciendo un buen trabajo, eso es lo que yo pienso, porque si no cuando soliciten una orden de aprehensión de parte de un juez, puede que el juez rechace la solicitud del Ministerio Público por no estar debidamente integrado el expediente, o sea, lleva tiempo, porque tienen que reunir pruebas, tienen que escuchar a testigos, tienen que llamar a comparecer a involucrados, en fin, es un proceso, ojalá y no se tarden tanto”, dijo AMLO.

López Obrador señaló que pesé a que la Fiscalía pertenece al Poder Ejecutivo, la dependencia encargada de la justicia actualmente tiene autonomía.

“Antes no era así, la Procuraduría dependía de manera directa del presidente, entonces se le daba instrucciones al procurador, ahora no es así, yo no le doy instrucciones al licenciado Alejandro Gertz Manero, además, él no lo permitiría, porque él actúa conforme a la ley y es una gente recta, íntegra”, dijo el político tabasqueño.