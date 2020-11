Ofrecen disculpa pública por feminicidio de ‘Marichuy’, alumna del IPN

Este miércoles se ofreció una disculpa Pública por el feminicidio de la alumna del Instituto Politécnico Nacional, María de Jesús Jaimes Zamudio quien murió hace casi 5 años, luego de que fuera arrojada de un quinto piso de un edificio de departamentos en Ticomán en la Ciudad de México y en cuyos hechos estuvo involucrado un profesor del Politécnico que la acosaba y por no acceder a sus presiones la reprobaba.

La madre de María de Jesús llegó al Museo Memoria y Tolerancia acompañada por miembros de su familia.

“Es por todas las omisiones y todos los errores que se cometieron en la integración de la investigación”, dijo Yesenia Zamudio, Madre de Marichuy.

“He enloquecido, he muerto y vuelto a nacer cientos de veces desde que me mataron a Marichuy a mi Marichuy / y yo estoy ardiendo junto con todas las madres y padres que vivimos el asesinato, feminicidio secuestro o desaparición de nuestras hijas e hijos, y no habrá agua que apague este fuego hasta que dejen de matarlas quiero justicia, exijo justicia, quiero que castiguen a quienes decidieron que ella no debería vivir más”, dijo Yesenia Zamudio, Madre de Marichuy.