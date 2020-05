Oficina de Presidencia reduce presupuesto en tres mil millones de pesos

Después de hacer un llamado a la austeridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el gasto en la oficina de la Presidencia se redujo en tres mil millones de pesos; “nos hemos apretado el cinturón”, aseguró.

Añadió que se debe ser responsable en el ejercicio del presupuesto para evitar contraer deudas.

“Entonces hay que ser muy responsables, no endeudar al país, por eso estamos haciendo el esfuerzo de ahorrar con austeridad, recogiendo esos fondos que estaban sin control de fideicomisos para pagar deuda y no endeudarnos, apretarnos el cinturón para no aumentar la deuda”, añadió.