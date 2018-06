Ofician misa en el lugar del accidente de tráiler en Tuxtla Gutiérrez

Con una misa solemne, la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pidió por el descanso de los siete fallecidos y la salud de los 11 lesionados, por el accidente del tráiler que se quedó sin frenos en la entrada principal de la ciudad, ocurrido el miércoles pasado.

La misa se realizó en el mismo punto del accidente y el sacerdote bendijo los cuatro puntos cardinales del lugar.

El padre Julio Díaz Villegas, director de misiones de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, pidió orar “por las personas que han fallecido en este trágico accidente… y bendecir esta entrada de la ciudad. Hemos hecho una bendición solemne que se encuentra dentro del ritual de la iglesia católica”.

Después de la oración, familiares y amigos de las víctimas realizaron una peregrinación cargando la llamada cruz misionera, para pedir por la pronta resignación de quienes perdieron a sus seres queridos en el accidente.

Consuelo Ayala, una de las asistentes a la ceremonia religiosa, mencionó que se trata de una situación “difícil en muchos sentidos, en la cual estos son los momentos claves en los que tenemos que unirnos y como iglesia muchísimo más, entonces qué bueno de verdad que haya actos así”.

Victoria Domínguez Solís, otra de las asistentes a la ceremonia religiosa por las víctimas del accidente, dijo que en el lugar del incidente “deberían poner una capilla porque no es primer accidente, ya han pasado varios… Son seres humanos que no están esperándolo, están trabajando, viendo por su vida y que les pase esto, no es justo, pero Dios sabe lo que hace”.

En el lugar del accidente se colocó una imagen de la virgen de Guadalupe y se rezó por las siete personas que el pasado miércoles murieron, al ser arrollados por un tráiler que se quedó sin frenos.

El chofer del tráiler permanece detenido en el penal número 14, conocido como el Amate, en Cintalapa, en espera de que se defina su situación jurídica.

También puedes leer: Choque múltiple deja cuatro muertos en el Circuito Exterior Mexiquense

Con información de Juan Álvarez.

RMT