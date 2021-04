Ocupación hotelera sube al 90% en playas de Colima

Este Viernes Santo la ocupación hotelera en el puerto de Manzanillo, Colima, llegó al 90 por ciento.

Las playas lucen llenas y aunque el uso de cubrebocas es obligatorio para evitar contagios por COVID-19, la medida no se respeta.

“Se ve que nadie tiene, no lo están usando, no le están dando uso a la protección que se cumpla para toda la gente, que se use para prevenir alguna enfermedad”, dijo Gustavo, un turista.