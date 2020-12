Ocupación hospitalaria en CDMX es del 86% y en Edomex del 95%: IMSS

El director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Víctor Hugo Borja, alertó sobre el incremento de ocupación hospitalaria tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Te recomendamos: Comienza capacitación de personal que aplicará vacuna COVID-19 en México a partir del 22 de diciembre

Detalló que hay 700 pacientes con COVID-19 en las áreas de urgencias en la Zona Metropolitana del Valle de México a la espera, en muchos casos, de que se desocupe una cama para poder ser atendidos.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, hizo un llamado a la población para que se quede en casa, como un agradecimiento al trabajo del personal de salud durante la pandemia por COVID-19.

“Por favor démosle un respiro a nuestro personal, al personal de salud, cuidémonos en serio, ese es el mejor regalo que le pueden hacer, la mayor y más grande muestra de agradecimiento no está en un aplauso, está en quedarse en una casa, está en demorar las horas de la diversión, el mejor reconocimiento que podemos hacerles como pueblo, como sociedad, en estas fiestas navideñas es ser absolutamente responsables, no tener reuniones, no invitar, ni escuchar invitaciones, guardar sana distancia, quedarnos en casa, cuidar a quienes nos cuidan, evitemos todos a toda costa que unas horas de diversión se conviertan en un momento de tristeza”, señaló Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En conferencia de prensa, señaló que han pasado 294 días desde la detección del primer caso confirmado con coronavirus en el país y por más aplausos, estímulos o premios que se puedan otorgar, el personal médico ya presenta estrés y cansancio debido a las largas jornadas laborales.

“Si los ciudadanos están cansados de no salir, los trabajadores de la salud están cansados de no poder ir a su casa también, también están cansados de no poder ver a su familia y los están cuidando porque no los quieren contagiar, en nuestras manos está que está situación, de por sí delicada, no se salga de control”, indicó Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social.