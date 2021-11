Ocho obras de Picasso recaudan 92.5 millones de dólares en subasta de Christie’s

#AuctionUpdate: ‘Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès’ by Vincent van Gogh (1852-1890) fetched $71,350,000 at auction. Painted in October 1889, ‘Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès’ dates from a period of artistic resurgence for Van Gogh. pic.twitter.com/N0roR9ynQe

— Christie’s (@ChristiesInc) November 12, 2021