Ocho de cada 10 personas sufren las secuelas de COVID largo

COVID-19 es una enfermedad que en algunas personas deja efectos de larga duración. La revista Scientific Reports destaca que ocho de cada 10 personas que se contagiaron, tuvieron al menos un síntoma duradero después de haber superado el SARS-COV-2.

“Yo sí te puedo decir que me he sentido peor a nivel físico y a nivel emocional con las secuelas que con el propio COVID-19”, aseguró María Rodríguez, testimonio de Covid prolongada.

Al analizar datos de casi 48 mil pacientes COVID-19 de entre 18 y 87 años en Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, China, Egipto y México, la revista Scientific Reports concluyó que el 80 por ciento de ellos presentaron al menos una secuela que prevaleció hasta 110 días después de su infección.

El estudio determinó la existencia de 55 efectos a largo plazo, entre los más comunes están la fatiga, dolor de cabeza, trastorno de atención, caída del cabello y disnea o falta de aire; también, aunque en menor medida, enfermedades pulmonares como tos, dolor en el pecho o apnea del sueño, cardiovasculares como arritmias, y neurológicas como depresión, ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivo e incluso sudoración.

El estudio destaca que, aunque la mayoría de los efectos a largo plazo ocurren en personas que sufrieron una etapa grave o crítica de la enfermedad, aquellos quienes presentaron una infección leve o moderada y que no requirieron hospitalización, también pueden presentar efectos duraderos.

“De pronto hasta para hacer de comer, ¿cómo les preparo de comer si no tengo sentido del gusto ni del olfato? De pronto mi hijo: ‘vamos a jugar atrapadas’, no pérame no puedo correr”, finalizó María Rodríguez, testimonio de Covid prolongada.