‘Los Obregones’, cupones sin valor monetario, para intercambiar por mercancías en Álvaro Obregón

En algunas colonias de la alcaldía Álvaro Obregón circulan ‘Los Obregones’, vales semejantes a billetes, pero que carecen de valor monetario, para intercambiar por mercancías

Los vales tienen la figura del general Álvaro Obregón.

Mira, no le voy a llamar moneda porque me mete a la cárcel el señor del Banco de México . Estos son como si fueran vales donde se van a usar en programas piloto además no se reparten en toda la alcaldía“, explicó Layda Sansores , alcaldesa de Álvaro Obregón.

Se trata de vales que imprimió la alcaldía Álvaro Obregón, los cuales se pueden intercambiar por mercancías sólo en los establecimientos que se afiliaron al programa en un polígono cercano a la colonia Corpus Christi. Valen lo mismo que los pesos.

El programa piloto fue de 37 mil pesos que se repartieron el 15 de septiembre entre 16 colonias de la zona de barrancas en la demarcación.

Con 35 obregones que intercambió la alcaldesa por 35 pesos se acudió al mercado de Corpus Chirsti y al comprar un refresco cuyo costo era de 13 pesos, el locatario aceptó los obregones.

Estos vales no son aceptados ni en supermercados ni en tiendas de conveniencia.

Los locatarios pueden cambiar sus obregones por pesos en el mismo mercado con personal de la delegación, sin embargo, otros locatarios no le entraron al programa.

¿Acepta usted Obregones? No Señor, ¿por qué? Porque realmente no nos han dado una explicación de por qué o como va a funcionar ese sistema. en algún dado caso pues no viene ni foliado, ni expedido por algún banco o alguien que se haga responsable de esto. Es muy fácil de falsificar este papel, no trae ni un candado de seguridad o algo que lo respalde al final de cuentas“, refirió el locatario Fernando.