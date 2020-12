Obras en zonas de manantiales preocupa a habitantes de San Lorenzo Acopilco, Cuajimalpa

Pobladores de San Lorenzo Acopilco, en Cuajimalpa, han externado su preocupación por una serie de obras que realiza la alcaldía en la zona de manantiales, que denuncian, sería para robarles el agua.

Desde principios de noviembre, camiones de volteo y maquinaria pesada se internaron en el Monte de las Cruces, parte de la zona boscosa de la alcaldía Cuajimalpa en la Ciudad de México.

Habitantes de la comunidad de San Lorenzo Acopilco mostraron inquietud de que la alcaldía realizara obras para despojarlos del agua de manantiales que, por años, ha sido el medio de abastecimiento del vital líquido.

El proyecto de limpieza fue asignado a la empresa “Grupo Constructora Garocia”, que deberá desazolvar las presas Tres Caminos, Oyameles y La Cadena.

“La alcaldía nos dice que están haciendo un desazolve, pero lo que vemos es que traen arena y no vemos que saquen nada de lodo”, describió el señor Óscar.

Por los caminos empedrados del bosque, ubicado en la zona alta de Cuajimalpa, camiones de volteo circulaban cargando arena.

Tras una consulta, los pobladores originarios de San Lorenzo Acopilco aceptaron el proyecto denominado “El destino del agua de los manantiales y el Plan Maestro de Abastecimiento”.

Según algunos comuneros, con ese proyecto se prevé que la comunidad sea dotada de agua del Sistema Cutzamala, y así hacer frente a la escasez del recurso y los manantiales sean usados en otros fines, entre ellos surtir a nuevos desarrollos inmobiliarios.

Dijo que cuentan con un amparo que obliga a las autoridades a no realizar ninguna obra en la zona.

Las autoridades de la alcaldía Cuajimalpa, niegan que traten de quitarles agua a los habitantes.

Para el especialista en manejo de recursos naturales, Jürgen Hoth, es preocupante lo que ocurre en la zona.

“El caso particular de San Lorenzo Acopilco es preocupante porque los letreros que se encuentran en la zona están hablando de un desazolve. Hay una serie de evidencias gráficas donde se ve que están haciendo canales y no nada más canales para desviar el agua, sino que quieren desviar el agua con un propósito porque está usando tubos, ese tipo de obras no son requeridos para un trabajo de desazolve. Sería fundamental conocer cuál es la evaluación de impacto ambiental”, refirió Jürgen Hoth, especialista en manejo de recursos naturales.