Obra del aeropuerto de Santa Lucía es única en el mundo, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la obra del aeropuerto de Santa Lucía que construye el Ejército es única en el mundo y que solo China podría hacer algo así, además, arremetió contra el aeropuerto de Texcoco que se canceló.

López Obrador volvió a señalar que la obra anterior del aeropuerto en Texcoco tenía muchas irregularidades, había corrupción e influyentismo.

“Es como el caso de los amparos, querían pararnos a como diera lugar, esto no lo voy a dejar de decir porque tiene que asumir su responsabilidad Claudio X. González y ese grupo, el exministro de la Corte que los asesoraba o los sigue asesorando, Ramón Cossío, porque fueron más de 100 amparos”, agregó.

“Habían organizaciones que abastecían de material al proyecto de Texcoco, tenían el monopolio de solo ellos vender el material, la piedra, compraban cerros completos en la región, acarreaban el material, cobraban caro, controlaban las puertas de entrada a la obra, quisieron hacer lo mismo cuando tomamos la decisión de construir el Aeropuerto Felipe Ángeles y ya no se permitió, se puso orden”, afirmó López Obrador.

El presidente López Obrador indicó que el aeropuerto en Santa Lucía es en beneficio de la nación porque significan ahorros por 220 mil millones de pesos.

“Entonces tomamos la decisión de hacer el nuevo aeropuerto con los ingenieros militares y nos han ayudado mucho, ellos, en efecto, elaboraron el proyecto definitivo, se derrumbó el mito, el sofisma, la mentira de que no podían mantenerse los aeropuertos de Santa Lucía y el aeropuerto de la Ciudad de México, decía una agencia, que también debe de ofrecer disculpas, una agencia famosa, que no voy a mencionar aquí, me acuerdo que esa agencia envío todavía un dictamen cuando íbamos a tomar la decisión, como a las 3 de la mañana”, recordó López Obrador.