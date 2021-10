Obra Agua Saludable en La Laguna debe estar concluida en 2023: AMLO

Durante su gira de trabajo por Durango, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que regresará en tres meses para evaluar los avances del proyecto, ya que la obra debe estar concluida en 2023.

“Gracias, les felicito y manos a la obra y ahí nos vemos… lograr un acuerdo sobre cómo usar el agua en beneficio de todos no es cualquier cosa, por eso les felicito”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

“Tenemos que hacerlo pronto, tenemos que actuar de manera ejecutiva, enfrentar todos los obstáculos burocráticos, que entre todos empujemos al elefante, es que a veces se echa y no quiere caminar porque tenemos que hacerlo en un poco más de dos años. Yo estoy pensando en terminar todas las obras para finales del 23… Ya no tengo más tiempo, en diciembre del 23 el país va a estar ya bastante caliente, políticamente hablando, ya van a estar los candidatos para el 24, entonces ya no podemos pensar en el 24, tenemos que terminar en el 23”, precisó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Se contempla una inversión de 10 mil millones de pesos, que incluyen el abastecimiento del agua y mejoras en los sistemas de agua potable de los nueve municipios involucrados, ya que calcula que, por fugas, actualmente hay un desperdicio de al menos 30% de agua.

“Tenemos para este año un presupuesto de mil 270 millones de pesos, apenas se han ejercido 158 millones, o sea que hay más de mil millones que tenemos que buscar la forma de ejercerlos bien, si no, ver cómo se pueden emplear para aplicarse el año próximo. Y en el proyecto de presupuesto para el 22 son 2 mil 300 millones que están propuestos, de modo que ya tenemos una cantidad suficiente de recursos, y el compromiso de que este proyecto es prioritario, que no le va a faltar recursos para concluirlo”, explicó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Reparación por daño a la salud por contaminación con arsénico

Al concluir el evento, se le cuestionó al presidente si el plan “Agua saludable para la Laguna” incluiría alguna reparación por el daño a la salud que ocasionó la contaminación con arsénico de los mantos acuíferos en la zona.

De camino a su camioneta, una mujer le dijo al mandatario que quería ver al Andrés Manuel López Obrador de 1988, él respondió que ahora es más humano.

“Sabes una cosa? Me he vuelto todavía más humano, más fraterno, más cariñoso, no he cambiado, soy el mismo Andrés Manuel López de siempre, lo que pasa que tengo que escuchar a todos, represento a todos los mexicanos, y lo mejor es la conciliación… en el 1988 era yo muy fresa”, respondió el presidente al ser cuestionado por una señora.