Obligados por trámites e incrédulos del COVID, acuden a aplicarse la vacuna en Durango

Luego del alto incremento que tuvo el estado de Durango en contagios por COVID-19, hubo personas que decidieron aplicarse la primera dosis de la vacuna.

Alejandro Loya tiene 55 años de edad, desde hace un año que inició el programa de vacunación decidió no ponerse la vacuna porque no creía en el virus Hoy, durante la cuarta ola y luego de que uno de sus hermanos estuvo hospitalizado muy grave por COVID-19, cambió de opinión y decidió acudir a las instalaciones de la Feria Nacional Durango, para aplicársela.

“Por la razón de que, mire, unos hermanos que se pusieron malos y uno grave, y ya decidí ponerme la vacuna. Yo antes de que me pase lo mismo, es la razón por la cual. No creía, unos decían que no y yo estaba indeciso, pero viendo la situación de mis hermanos pues decidí venir a ponérmela”, explicó Alejandro Loya, habitante vacunado.

Virginia Torres tiene 51 años de edad. Ella tampoco cree en la vacuna y acudió este viernes a aplicársela porque su hijo va contraer matrimonio y para poder ingresar al salón de fiestas se la piden como requisito.

“Bueno es que ahorita donde quiera, por ejemplo, mi hijo se va a casar y para poder realizar los trámites de lo que es la iglesia, que la reservación del lugar y todo eso, ahí en Mazatlán, pues en realidad se los están pidiendo a uno, no es porque uno realmente participe en eso, si no me están pidiendo eso, y pues yo tengo que realizarlo, pero no yo no creo en las vacunas”, destacó Virginia Torres, habitante vacunado.

Claudia Monserrat, tiene 49 años de edad. Ella tampoco cree en la vacuna y piensa que el COVID no existe. Decidió vacunarse porque acompañó a su papá en su tercera dosis y éste le pidió que se vacunará. Al no ver personas formadas, aprovechó para colocarse su primera dosis.

“Porque vine a traer a mi papá, su tercera dosis discapacitado, yo no quería aplicarme la vacuna, yo desde un principio dije ‘yo no me la pongo, porque pues no creo en la enfermedad’. Más, sin embargo, respeto a las demás personas y por pensar en mi hijo y mis papás no puedo tampoco ponerme a jugar y ponerlos en riesgo. Sinceramente no”, detalló Claudia Monserrat.

Michelle acudió al centro de vacunación para aplicarse su refuerzo. No acudió en tiempo y forma porque el día que le tocaba se encontraba contagiada de COVID-19.

“Salí positiva a Covid, entonces tuve que estar en mi periodo de aislamiento, al término de mi periodo tuve que esperar las dos semanas que bueno, los 15 días que piden de requisito para poder aplicarme la vacuna y pues ya hoy voy puedo vacunarme”, reiteró Michelle Carrasco, habitante vacunado.

La Secretaría de Salud del estado de Durango hizo un llamado aquellas personas que no se han vacunado contra COVID-19 para hacerlo.

“La vacunación ha venido a descender las personas, a solicitar menos ayuda a nivel hospitalario y se la pasan en su casa sin ninguna, con menos complicaciones, y los que han llegado al hospital desgraciadamente en la mayoría de los que son graves es porque no tienen su vacunación adecuada y o viene incompleta, y los que le va mejor son aquellos vacunados”, destacó Sergio González Romero, secretario de Salud del Estado de Durango.

