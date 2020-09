Objetivo de mi Gobierno es dejar deuda pública igual como la recibimos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que el objetivo de su Gobierno es dejar la deuda pública igual como la recibió su administración, la cual aumentó por la actual crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19.

Señaló, durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, que su gobierno sigue aplicando la fórmula de no permitir la corrupción y de hacer una administración austera y sin lujos, lo que permite ahorrar y financiar el desarrollo del país sin aumentar la deuda en términos adicionales.

“El aumento de deuda que se está registrando este año, que no fue lo mismo el año pasado; el año pasado no sólo se mantuvo el porcentaje de deuda, se redujo, ahora aumenta no porque se hayan solicitado nuevos créditos, como lo hicieron la mayoría de los países para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia. El aumento de la deuda de México se debe a la caída en la economía y a la depreciación del peso, no a deuda adicional”, dijo.