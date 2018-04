Obispo de Chilpancingo-Chilapa pacta tregua con crimen organizado

El obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, reveló que se reunió con un líder del crimen organizado, pero no reveló el nombre del “alto capo” con el que se encontró reunió el viernes pasado en Pueblo Viejo, en la Sierra del municipio de Heliodoro Castillo, en Guerrero.

Salvador Rangel aseguró que tiene “la promesa de estos señores que no van a intervenir en ese sentido, asesinatos… La promesa que dieron, que iban a dejar libre la elección, que concurrieran los candidatos que fueran y que ganara pues el más votado, como es lógico”.

Indicó que el grupo criminal le pidió “dos favores. Uno de ellos fue que los candidatos no repartieran dinero particular… Lo segundo que me pidieron fue, que yo les dijera a los políticos, que cumplan aquello que prometen”.

En febrero pasado, circuló un video en redes sociales donde el obispo Rangel agradeció, durante una misa, por uno de los regalos que le hicieron, en la iglesia de Santa María de Guadalupe, en el municipio de Quechultenango.

En marzo de 2017, el mismo obispo reconoció haberse reunido con otros integrantes del crimen organizado, para mediar por la paz de la región.

Roberto Álvarez, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, dijo que respetan “la actividad pastoral del obispo, pero en ningún momento podemos compartir la posibilidad de que el problema de la violencia se pueda resolver con acuerdos o diálogos con delincuentes”.

Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación, afirmó que “el Gobierno mexicano no negocia la aplicación de la ley y no hay posibilidad alguna de que eso ocurra. No es un tema dubitativo, las leyes se acatan y se cumplen”.

Con información de Rafael Nájera.

RMT