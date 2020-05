Casos de obesidad aumentan durante confinamiento por COVID-19

El confinamiento por coronvirus COVID-19 aumenta los casos de obesidad por la falta de actividad física, la ansiedad por el encierro, consumo de alcohol y cambios de hábitos alimenticios

Te recomendamos: Insuficiente, crédito para microempresarios afectados por coronavirus

Linda Posadas, no sabe si al final de la pandemia aun tenga ropa que ponerse, porque al paso que va ya nada le queda.

Como muchos ha comido en exceso en estos días y es que, además, es repostera, entonces hornea todo lo que se le antoja.

Ese es mi mayor delirio, que si tengo antojo de algo me lo puedo preparar en cualquier momento y no me mido en las cantidades. Ceno entre diez y once de la noche y a veces ceno pizza o ceno tacos o ceno, algún pan dulce”, dijo.