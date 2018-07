Obama y Biden sorprenden a comensales en panadería que apoya a veteranos

Barack Obama y Joe Biden, expresidente y exvicepresidente de Estados Unidos, comieron este lunes en una panadería de Georgetown que emplea y apoya a veteranos con discapacidad.

La aparición de Obama y Biden sorprendió a los empleados de la panadería “Dog Tag Bakery”.

En su cuenta de Twitter escribieron: ¡Mira quién ha parado a almorzar hoy! ¡Gracias Obama y Biden por apoyar nuestra misión de empoderar a los veteranos con discapacidades, relacionadas con el servicio, esposas militares y cuidadores militares!

Look who stopped by @DogTagBakery for lunch today! Thank you @BarackObama and @JoeBiden for supporting our mission of empowering veterans with service-connected disabilities, military spouses, and military caregivers! #BakingADifference #veterans #milspouses #caregivers pic.twitter.com/bLHttsgXJF

— Dog Tag Bakery (@DogTagBakery) 30 de julio de 2018