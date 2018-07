Obama visita África por primera vez tras dejar presidencia

Por primera vez desde que dejó la Casa Blanca, Barack Obama volvió a Kenia, el país natal de su padre, donde visitará el pueblo de sus antepasados antes de volar hacia Sudáfrica para participar en los actos del centenario de Nelson Mandela.

Su primera parada nada más aterrizar fue un encuentro con el presidente del país, Uhuru Kenyatta.

“Ha sido un gran placer darle la bienvenida de nuevo, Barack Obama”, publicó Kenyatta en su cuenta de Twitter junto a imágenes del encuentro entre ambos.

Obama había llegado al país alrededor de las 13:00 horas (10:00 GMT), acompañado por una comitiva de 400 personas, según datos recogidos por los medios kenianos.

Durante la jornada, el expresidente estadounidense también se reunió con el líder de la oposición, Raila Odinga, con quien charló sobre la lucha contra la corrupción, los esfuerzos de Kenia por la paz en Sudán del Sur y las iniciativas conjuntas con el gobierno para mejorar la educación y las oportunidades de los jóvenes.

“Siempre es un placer encontrarse con uno de los hijos más famosos de Kenia”, escribió Odinga en sus redes sociales.

La visita al hogar ancestral de los Obama, como el propio expresidente estadounidense denominó a Kenia en un mensaje lanzado el pasado viernes para compartir sus impresiones sobre el inminente viaje, también incluye la inauguración un centro juvenil impulsado por la fundación que encabeza su hermanastra Auma, llamada Sauti Kuu Foundation.

Ambos se dirigirán por la mañana a la zona del pueblo de su padre, Kogelo (suroeste), donde la llegada de esta suerte de hijo pródigo ha levantado una fuerte expectación.

La figura de Obama, nacido en Hawai y de madre estadounidense y padre keniano, siempre ha despertado un gran interés en Kenia, donde muchos lo consideran uno de los suyos.

El expresidente vio a su padre solo una vez en su vida, cuando tenía diez años, aunque le influyó tanto que en 1988 viajó por primera vez a Kenia para conocer sus raíces.

La última vez que Obama pisó esta localidad situada próxima a la frontera con Uganda y al lago Victoria fue en 2006, cuando aún era senador por Illinois.

En 2015, ya como presidente de Estados Unidos, realizó una visita oficial a Kenia pero no pudo acudir a Kogelo.

El lunes a última hora Obama volará a Johannesburgo, donde al día siguiente será el ponente de honor en una multitudinaria conferencia que conmemorará el legado del icónico luchador contra la segregación racial Nelson Mandela, quien hubiera cumplido 100 años el próximo 18 de julio.

Obama es un reconocido admirador del que fuera el primer presidente negro de Sudáfrica y su charla lleva el título “Renovar el legado de Mandela y promover la ciudadanía activa en un mundo cambiante”.

La Fundación Mandela, organizadora del acto, calcula que unas 4.000 personas acudirán como público y ha anticipado que estará centrada en la resistencia frente a la opresión y la desigualdad y en el trabajo más allá de las líneas de división ideológica.

A la conferencia está previsto que asistan invitados de alto nivel como diversos jefes de Estado africanos, el ex secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan o la expresidenta de Liberia y Nobel de la Paz Ellen Johnson-Sirleaf.

En Sudáfrica, Obama también se reunirá con el presidente del país, Cyril Ramaphosa, y tendrá un encuentro con jóvenes abierto a preguntas.

Ese evento servirá para cerrar un programa de formación de jóvenes líderes africanos organizado por la Fundación Obama que dio comienzo este sábado.

Cuenta con 200 líderes emergentes de 44 países africanos, procedentes tanto del sector privado como de asociaciones civiles y de áreas de gobierno.

El objetivo del programa es ayudar a que se conviertan en agentes de cambio positivo para África.

This week, I’m traveling to Africa for the first time since I left office – a continent of wonderful diversity, thriving culture, and remarkable stories. As I prepare for this trip, I wanted to share a list of books that I’d recommend for summer reading: https://t.co/W4Jc0N23iy

— Barack Obama (@BarackObama) July 13, 2018