Obama manifiesta su apoyo a la ‘Marcha por Nuestras Vidas’

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, manifestó su apoyo a la “Marcha por Nuestras Vidas”.

El exmandatario escribió que su esposa Michelle y él están muy inspirados por todos los jóvenes que hicieron posible la marcha de este sábado.

Michelle and I are so inspired by all the young people who made today’s marches happen. Keep at it. You’re leading us forward. Nothing can stand in the way of millions of voices calling for change.

— Barack Obama (@BarackObama) 24 de marzo de 2018