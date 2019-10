Obama exhorta a canadienses a reelegir a Justin Trudeau

Barack Obama exhortó el miércoles a los canadienses a reelegir al primer ministro Justin Trudeau, una inusitada muestra de apoyo de un expresidente estadounidense a un candidato canadiense.

Obama tuiteó que estaba orgulloso de haber trabajado con Trudeau y lo describió como un líder efectivo y muy trabajador que aborda temas importantes como el cambio climático.

El “mundo ahora necesita su liderazgo progresivo y espero que nuestros vecinos del norte lo apoyen para otro mandato”, dijo Obama.

I was proud to work with Justin Trudeau as President. He's a hard-working, effective leader who takes on big issues like climate change. The world needs his progressive leadership now, and I hope our neighbors to the north support him for another term.

— Barack Obama (@BarackObama) October 16, 2019