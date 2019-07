Muere un joven tras ahogarse en una presa en Oaxaca

La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó el primer fallecimiento de la temporada vacacional de verano, en el estado de Oaxaca.

Se trata de un joven de 17 años de edad, quien se ahogó en la presa El Boquerón, en la región de la Mixteca.

Se metió a refrescarse, a bañarse en la presa, sufrió un ahogamiento y pues desafortunadamente perdió la vida, son accidentes que se dan cuando no saben nadar, cuando no se sabe o no tienen experiencia en meterse en estos cuerpos de agua que son muy traicioneros”, dijo Luis Ignacio Zárate Carballido, director de Vinculación Social de Protección Civil.