Tras sismo de 2017, Oaxaca continúa con intensa actividad sísmica

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, la entidad es el epicentro de casi el 40% de todos los que se registran a nivel nacional.

Según las autoridades la gran cantidad de sismos que a diario se registran en territorio oaxaqueño comenzaron después del terremoto de 8.2 grados que devastó al Istmo de Tehuantepec en septiembre del año 2017.

A partir de ahí, los temblores se suceden uno tras otros, todos los días.

A veces imperceptibles, a veces con una intensidad moderada y en ocasiones con fuertes sacudidas que prenden las alertas de todos los habitantes de la entidad.

“Es bastante riesgoso y peligroso, verdad, sí estamos acostumbrados, pero aun así no deja de ser, que nos da bastante temor”, dijo Martín Chávez.

“Miedo no, si no que sí un poco preocupado pues, porque, le vuelvo a repetir, la ciudadanía pues no está preparada en ese sentido”, enfatizó Carlos Torres.