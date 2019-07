Emiten alerta en Oaxaca por altas temperaturas; prevén hasta 42 grados

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una alerta para el estado de Oaxaca por el incremento en las temperaturas, que se espera comience a registrarse a partir de este fin de semana por los efectos de la canícula.

La canícula es un periodo de sequía, en medio de la temporada de lluvias.

Las autoridades tienen previsto que sus efectos comiencen a resentirse en Oaxaca, al igual que en el resto del país, desde el 12 de julio hasta el 20 de agosto.

El año pasado, la canícula duró aproximadamente 45 días y en Oaxaca ocasionó que las temperaturas llegaran hasta casi 45 grados en algunas regiones.

Las autoridades piden a la población no exponerse al sol. (Getty Images, archivo)

Más que nada no salir al sol, no estarse exponiendo durante el día al calor intenso que hay, entonces hay que cuidarnos más que nada, reforzar la vitamina C que es donde nos da más, tomar muchos líquidos”, mencionó Pedro Romero Ortiz, habitante.

Ora sí que tratar de estar en la sombra, no salir en el sol y así”, comentó Carmen Santiago, habitante.