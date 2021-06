Oaxaca confirma cancelación de la Guelaguetza por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Oaxaca confirmó la cancelación de las tradicionales fiestas de la Guelaguetza.

Al igual que el año pasado, la máxima fiesta de los oaxaqueños tampoco se realizará en julio, por las restricciones sanitarias impuestas durante la emergencia sanitaria del Covid-19.

“Sí, no habrá Guelaguetza este año y digo, las medidas de prevención y mitigación que exige este momento pues de la humanidad, la pandemia y lo prioritario para mi gobierno es la vida de los oaxaqueños”, dijo Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca.

Cada año, durante el mes de julio, la ciudad de Oaxaca recibía a más de 100 mil visitantes que disfrutaban de los eventos culturales y artísticos programados en el marco de las fiestas de la Guelaguetza.

La presencia de los turistas dejaba una gran derrama económica, que este año nuevamente, se dejará de percibir.

“Comparando con años anteriores que habíamos tenido Guelaguetza pues sí hay una gran diferencia, que la gente venía exactamente a ver ese espectáculo, pero después de la pandemia ya las cosas cambian, el tipo de turismo cambia también”, dijo Nayeli López Martínez, artesana.

Doña Reynalda es una artesana de Yalalag que vende textiles desde hace muchos años en el andador turístico de la capital oaxaqueña.

Aunque resultará afectada por la cancelación de la Guelaguetza, al igual que miles de artesanos, comerciantes y prestadores de servicios turísticos, al menos, en los últimos meses no ha dejado de percibir ingresos, con la incipiente reactivación de la actividad turística.

“Al principio pues sí, no hubo, no hubo trabajo, no hubo venta, todo lo que esperábamos de venta pues bajo muchísimo la venta, al principio, pero ahorita ya más o menos se está alzando. Sí, es lo que nos ayuda muchísimo, todo lo que es vacaciones”, explicó Reynalda Zacarías, artesana.

La Guelaguetza es el principal festival étnico de América Latina, que reúne a indígenas de comunidades de las ocho regiones del estado, que llegan a Oaxaca a mostrar sus costumbres, sus tradiciones, sus danzas y su música.

Con información de Jorge Morales

