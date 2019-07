Pobladores bloquean la carretera Panamericana en Oaxaca

Habitantes de la comunidad de San Dionioso Ocotepec, Oaxaca, bloquearon la carretera Panamericana que comunica a la capital oaxaqueña con el Istmo de Tehuantepec.

Exigen a las autoridades que se impidan los trabajos que se realizan en un predio en disputa que supuestamente pertenecen a la comunidad.

El pasado 7 de julio los habitantes retuvieron a 16 personas que se encontraban trabajando en el predio y desde entonces, se encuentran retenidos por la comunidad.

Habitantes de la comunidad de San Dionioso Ocotepec, Oaxaca bloquearon la carretera Panamericana. (Noticieros Televisa)

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que ya inició una investigación por la retención ilegal de los 16 trabajadores.

El bloqueo afectó a miles de personas, que pretendieron viajar de la capital oaxaqueña al Istmo.

El pasado 13 de junio, campesinos y productores de la región norte de Guerrero bloquearon la carretera Iguala-Chilpancingo, a la altura del crucero del Rancho del Cura, a 5 kilómetros de Iguala, para exigir la entrega de fertilizante.

El motivo de la presencia de los productores ejidatarios es de que no nos han cumplido con la entrega del fertilizante, no han salido las listas ni los vales. Ya no es preocupación de los ejidatarios, sino que ya estamos desesperados. El temporal y las lluvias no esperan. Se nos va a pasar el tiempo y ya no vamos a tener buenas cosechas”, indicó Bernardo Eraso Salgado, presidente del Consejo de Comisariados Ejidales.