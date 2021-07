Oaxaca advierte que el oleaje se intensificará por mar de fondo

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que durante los próximos tres días, las marejadas y el oleaje en la costa oaxaqueña se van a intensificar por el mar de fondo, por lo que solicitan a la población extremar precauciones.

Te recomendamos: Salvan a dos turistas de morir ahogados en playa de Oaxaca

En Puerto Escondido, el incremento en las marejadas se puede observar en playas como Zicatela, Punta Zicatela, Bacocho y Palmarito, entre otras.

Aunque no se ha restringido el acceso, en donde se presenta el oleaje más elevado se han instalado banderas rojas, para advertir del peligro a los bañistas.

Desde hace varias semanas, el fenómeno de mar de fondo afecta de manera constante a la costa de Oaxaca.

En lo que va de este año, al menos ocho personas han muerto ahogadas, principalmente a consecuencia de este fenómeno y muchas más, han sido

rescatadas con vida por los salvavidas.

“Me fui nadando un poquito lejos por ahí y vino el chico y me avisó de que hay contracorriente que puede ser muy peligroso, así que me fui para la orilla y de verdad que gracias a él, porque no se da cuenta uno cuando de repente te vas un poquito lejos”.