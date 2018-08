Rinden protesta nuevos senadores en Cámara

Los senadores que integran la nueva legislatura llegaron desde temprano este miércoles para la sesión constitutiva en la que rindieron protesta a sus cargos.

Algunos llegaron caminando y, por ejemplo, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, arribó al recinto legislativo en su bicicleta.

Afuera también estaban mineros en apoyo al senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Napoleón Gómez Urrutia.

Algunos nuevos senadores se detuvieron a dar entrevistas a los medios de comunicación.

El patio del Senado, conocido como Hemiciclo, lucía lleno de legisladores y sus invitados que finalmente ingresaron al salón de sesiones.

Como establece la Ley Orgánica del Congreso, la mesa directiva inicial la integraron senadores decanos, quienes han sido legisladores con el mayor número de años de experiencia.

Ifigenia Martínez, de Morena, la presidenta de decanos, habló de la historia y de la lucha de hombres y mujeres de izquierda que ahora son mayoría en el Senado.

“Las instituciones de nuestro país garantizaron y respetaron la voluntad de los ciudadanos y tenemos por primera vez un Congreso de la Unión manifiesta y mayoritariamente de una izquierda democrática”, detalló Ifigenia Martínez, presidenta decana Mesa Directiva.

Con la asistencia de 127 senadores, no estuvo el senador priista de Chiapas, Noé Castañón, quien está detenido por violencia familiar, se realizó la sesión constitutiva.

La primera en rendir protesta al cargo de senadora, Ifigenia Martínez y luego ella tomó protesta al resto del pleno.

De inmediato, el pleno eligió a la nueva mesa directiva.

Con 120 votos a favor quedó integrada por Martí Batres, de Morena, como presidente.

Los vicepresidentes: Mónica Fernández, también de Morena, Rafael Moreno Valle del Partido Acción Nacional (PAN) y Jorge Carlos Ramírez Marín del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tres secretarios: Nancy de la Sierra del Partido del Trabajo, Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano y Juan Zepeda del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”, declaró Martí Batres, presidente del Senado.

Y entonaron el Himno Nacional.

Hoy la Cámara de Senadores se integra así:

– 58 senadores de Morena.

– 24 del PAN.

– 15 del PRI.

– siete de Movimiento Ciudadano.

– seis del PT.

– seis del PRD.

– seis del PVEM.

– cinco de Encuentro Social.

– un senador sin grupo parlamentario.

“Se cita para la sesión de Congreso General en el recinto en la honorable Cámara de Diputados el sábado 1 de septiembre a las 17 horas. Asimismo, se cita a la primera sesión de cámara en este recinto el próximo martes 4 de septiembre a las 11 horas, muchas gracias a todas y a todos, felicidades”, explicó Martí Batres, presidente del Senado de la República.

Al término de la sesión los senadores se tomaron fotos.

Al frente se agruparon los 58 senadores de Morena, atrás en una fila, los 14 del PRI.

