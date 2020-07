Nuevos negocios en México surgen durante confinamiento por COVID-19

El confinamiento por la pandemia del COVID-19 dejó sin empleo a personas, sin embargo, la capacidad de adaptación ha sido clave para ver en el aislamiento una oportunidad de trabajo

Te recomendamos: 12.5 millones de mexicanos se quedaron sin empleo en abril por Covid-19: Inegi

Priscila, Male, Iralis y Diana, no sólo comparten el género, también la facilidad de adaptarse ante cualquier cambio.

Todas son capaces de cambiar su profesión prácticamente de la noche a la mañana y emprender porque debido al aislamiento ocasionado por el COVID-19, se quedaron sin trabajo y entonces llegó el cambio.

De la música al amasado, de la decoración a la cocción, del vestuario para grandes producciones a la confección de cubrebocas.

Priscila estudió arte en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de donde es originaria, pero desde hace más de una década vive en la Ciudad de México.

La vida la tocaba en sintonía de los acordes musicales, pero debido a la pandemia tuvo que parar

“Últimamente trabajo mucho de DJ, entonces una de las partes más afectadas los bares, los antros, los conciertos, las tocadas, todo, y luego empecé a pensar esto va a tardar más y se me ocurrió hacer lo de las tortillas. Estaba estresada y me puse a amasar, la verdad es que mi abuelita sí nos hacía tortillas de harina y eso nos daba de cenar mucho”, dijo Priscila.

Y del comal de la abuela a la Ciudad de México, hoy Priscila hace cerca de 100 paquetes de tortillas de harina a la semana.

Su novio es diseñador gráfico y juntos armaron el logo y el empaque para sus tortillas Cholas, luego compró una máquina que la ayuda a amasar, pero el resto del proceso es manual.

Y porque dos es mejor que uno, también en pareja Male e Iralis tuvieron que parar, por el momento el interiorismo y trasladarse hasta la cocina perrona.

Malena Clouthier, explicó: “Sí se detuvieron muchos proyectos que teníamos muy padres y pues lo que terminamos haciendo, fue una de mis pasiones, cocinar me encanta y pues todo mundo me pedía mis recetas y entonces lo que terminé haciendo fue por qué no hacemos un canal, ósea y ya que tenga toda la receta todo el mundo”.

En abril abrieron su canal de YouTube donde comparten recetas sencillas de manera gratuita a todo el que quiera comer bien desde la comodidad de su hogar.

Desde hace más de tres décadas Diana ha vestido a actores de cine y teatro, sus manos confeccionan lo que su mente le dicta en cuestión de disfraces, botargas o caracterizaciones, pero ante la falta de grabaciones y la suspensión de obras de teatro, esta mexicana hace cubrebocas con los restos de telas que tenía.

Diana Bedolla, vestuarista, señaló: “Lo que yo empecé a notar con mis amigos en redes sociales es que pedían cubrebocas, es que era una necesidad enorme y siempre me ha gustado utilizar los recursos que ya se tienen para resolver necesidades, entonces yo vi que tenía bastantes telas y puse una publicación en Facebook”.

Diana a veces dona sus cubrebocas, o aplica el trueque pero ahora ya comienza a hacer algunos personalizados que diseña con la ayuda de otro de sus amigos.

Con información de Arely Melo

LSH