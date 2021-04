Nuevos candidatos en Guerrero y Michoacán tampoco gustarán a autoridades electorales, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que los nuevos candidatos a la gubernatura de Guerrero y Michoacán para las elecciones 2021 en México por el partido Morena tampoco les gustarán a las autoridades electorales.

Te recomendamos: AMLO anuncia que presentará reforma electoral tras cancelación de candidatos

“No les van a gustar tampoco (los nuevos candidatos) porque el propósito es que no haya democracia, hay fobia, estos organismos están al servicio del partido conservador y es todo un acto de provocación”, agregó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador aseveró que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son organismos que no garantizan la democracia en México.

Dijo que la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón fue un “acto de provocación”.

“Estos organismos están al servicio del partido conservador y es todo un acto de provocación. Entonces ayer lo que planteé es que no se debe caer en la provocación, hay que evadir el acoso y hay que seguir luchando, no rendirse, estoy seguro que la gente está muy clara de lo que sucede, porque a la gente no le gustan estas cosas”, comentó López Obrador.