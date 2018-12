Nuevo logo de la CDMX, sí es original y ya fue registrado ante el IMPI

Después de la controversia registrada por supuesto plagio – ante la similitud del logotipo ganador, realizado por el diseñador, Israel Hernández Ruiz con el del grupo de rock Neural FX -, las próximas autoridades capitalinas confirmaron que se quedarán con el logo que ya se había presentado pues es una idea original, aseguraron.

“Una vez hechas todas las consultas relativas a la originalidad del emblema del gobierno de la ciudad, contamos ya con el certificado emitido por el INDAUTOR así como el registro de protección del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPÍ , señaló que no hay controversia en relación al tema del diseño de imagen institucional del próximo gobierno capitalino, de acuerdo con el instituto, hasta el momento no se ha presentado ante esa instancia ninguna denuncia o procedimiento por posibles similitudes en la imagen o imágenes que han sido señaladas y con base en estos antecedentes el Instituto no puede pronunciarse”, dijo José Alfonso Suárez del Real.

Al no haber denuncia, y al considerar que la idea es original, las autoridades capitalinas entrantes decidieron dejar este logotipo como su imagen.

La obra fue analizada también por un perito privado. La administración entrante solicitó un dictamen pericial a la empresa Obon y Abogados, despacho especialista en la materia de derechos de autor, así como de registro de marcas.

“Las semejanzas que pudiesen existir son meramente de impacto visual, pero no de Concepción, es decir, uno es el emblema de una administración de un gobierno y el otro es un logotipo marca comercial”, expuso José Alfonso Suárez del Real.

José Alfonso Suárez del Real defendió la nueva imagen institucional de la ciudad.

Dijo que es una recreación del Códice Mendocino, que refleja la fundación de México Tenochtitlán en 1325.

Con información de Jesús Barba.

LLH