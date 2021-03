Nuevo León regresa 4 mil 680 vacunas COVID en mal estado

El Gobierno de Nuevo León regresó 4 mil 680 vacunas COVID en mal estado, las cuales llegaron en un nuevo lote de 33 mil 480 dosis que serían destinadas a los municipios de la zona norte de la Entidad.

El Secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, explicó que las vacunas, del laboratorio chino SINOVAC, perdieron su eficacia al llegar en hieleras que no tenían la temperatura adecuada.

“Las detectamos, no cumplen las características adecuadas y se regresan a la federación porque no las vamos a aplicar en Nuevo León, no vamos a aceptar que se apliquen vacunas que no cumplen con la eficacia y la seguridad adecuadas”, declaró el secretario de salud de la entidad.