Nuevo León, en alerta por invasión de osos

Por el confinamiento ante la pandemia del coronavirus, osos han invadido las calles de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, por lo que las autoridades emitieron una alerta a la población.

Protección Civil de Nuevo León lanzó una alerta a todos los habitantes de colonias cercanas a cerros o montañas, ya que se han incrementado los avistamientos de osos.

El director general de la dependencia de rescate, Miguel Perales, explicó que la falta de ruido y de personas en las calles de la zona metropolitana, propicia que estos animales se acerquen a la civilización.

En los últimos días habitantes de la zona Cumbres de Monterrey, así como de los sectores Olinalá y Chipinque de San Pedro, conformados por unas 50 colonias residenciales en total, han estado reportando avistamientos de osos negros.

Estos carnívoros no necesariamente han buscado comida, sino que ingresan a las residencias para descansar en algún juego infantil, para mordisquear algún animal disecado o para jugar con los botes de basura, incluso se les ha captado simplemente caminando por la calles.

“La principal recomendación es que no se acerquen a ellos, no intenten atacarlos, no intenten alimentarlos, porque al sentirse agredidos los osos se defienden y pueden herir a la persona.

“Por el otro lado también, si ellos ven que los alimentan, pues van a seguir regresando a ese punto y seguramente pueden provocar algún problema o destrozo al lugar que vayan.