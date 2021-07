Nuevo León advierte que volverán los cierres de seguir el incremento de muertes por COVID-19

Los contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 continúan al alza en el estado de Nuevo León; este martes las cifras superaron los 700 positivos.

El titular de salud, Manuel de la O, confirmó que la tercera ola de coronavirus está afectando principalmente a la población joven y sin vacunar; de los 721 contagios registrados en las últimas 24 horas, 353 pertenecen al grupo de 25 a 44 años.

En tanto, el número de personas hospitalizadas subió a 693, de estas 158 se reportan graves ya que se encuentran conectadas a un respirador.

Manuel de la O advirtió que de seguir con la tendencia a la alza, regresaran los cierres.

“Si la situación sigue empeorando, vamos a tener que tomar medidas drásticas, es decir cerrar establecimientos, reducir aforos, horarios, no queremos hacerlo eso, no queremos, es por eso que hoy en la reunión todos estuvieron super colaborativos, muy bien, todos vamos a apoyar, cada quien desde su trinchera podemos apoyar”, dijo Manuel De La O, secretario de Salud de Nuevo León.

Repunta número de contagios de COVID-19

Con el repunte en el número de contagios de COVID-19 y de las hospitalizaciones en Nuevo León, el Instituto Mexicano del Seguro Social trabaja con 12 hospitales y centros médicos.

Son el Hospital General de Zona No. 2, el Número 4, el 6, el 17, el 33 y el 67, el Hospital Temporal anexo No. 67, Hospital Temporal anexo a la UMF No. 5, así como el Hospital Santa Cecilia, la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 21, la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25y Unidad Médica de Alta Especialidad No. 34.

De estos tres hospitales son 100% para la atención de pacientes COVID-19.

En total estos hospitales cuentan con 431 camas para la atención y según la delegación estatal poco más del 50% están ocupadas, aún hay margen de maniobra.

Con información de Vicente Valdez y Ceani Mariño

HVI